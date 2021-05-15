У мережі показали концепт футуристичного iPhone з монобровою назовні: відео

Дизайнер Антоніо Де Роса пофантазував на тему того, як може виглядати майбутня лінійка смартфонів Apple. На його думку, у наступних поколіннях iPhone будуть використовуватися десктопні процесори M-серії, а замість уже фірмового "чубчика" буде "античубчик".

Виріз в екрані став одним з найбільш спірних дизайнерських вишукувань, придуманих інженерами Apple. Але дизайнер Де Роса показав на відео, як можна його прибрати.

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Сам же виріз з'явився в iPhone X у 2017 році, дозволивши розмістити там систему розпізнавання обличчя Face ID. Згідно з інсайдерськими витокам, цьогоріч "чубчик" стане компактнішим, але повністю нікуди не зникне. Дизайнер Антоніо Де Роса вирішив показати, як міг би виглядати один з майбутніх iPhone.

Дивіться, як міг би виглядати футуристичний iPhone M1:

Швидше за все, нічого подібного інженери Apple випускати не стануть. Але підхід дизайнера виглядає незвично, а сам концепт заслуговує на увагу. Крім виступу з набором сенсорів можна відзначити також розташування динаміків, як в iPad Pro.

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