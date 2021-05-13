Гаджети Apple, які отримають оновлення до iOS 15: перелік пристроїв

У мережі з'явився неофіційний список пристроїв, власники яких можуть розраховувати на апгрейд операційної системи. Перелік охоплює не тільки смартфони, але і планшети Apple, які віднедавна перейшли на власну версію прошивки, адаптовану для великих дисплеїв.

Судячи з опублікованого списку, апдейт буде доступний для всіх iPhone, iPad, iPad Air і iPod touch, випущених у 2016 році й пізніше, за винятком iPhone SE першого покоління, пише WCCFTech. Також очікується, що у цьому році Apple відмовиться від підтримки iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad mini 4 й iPad Air 2.

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Нижче представлений повний список пристроїв, які, ймовірно, будуть оновлені до iOS 15 і iPadOS 15.

iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, IPhone SE (2020)

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPod touch 7

iPad Air 4

iPad 8 (10,2")

iPad Pro (11") 1 і 2 покоління, iPad Pro (12,9") 3 і 4 покоління

IPad Pro (10,5") 1 покоління, iPad Pro (12,9") 2 покоління

iPad 5-го і 6-го поколінь

iPad mini 5 і iPad Air 3

iPad (10,2") 7-го покоління

iPad Pro (9,7") 1 покоління та iPad Pro (12,9") 1 покоління



iPhone 6S уже може не отримати оновлення до iOS 15 / Фото Unsplash

Очікується, що Apple представить iOS 15 і iPadOS 15 на щорічній конференції WWDC, яка пройде з 7 по 11 червня 2021 року.

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