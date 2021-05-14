У мережі з'явився перший кадр драми про COVID-19 з Джеймсом Макевоєм

У мережу виклали перший кадр з нового драматичного фільму "Together" ("Разом"). Він розповість про пандемію коронавірусу. Над картиною працював режисер Стівен Долдрі – режисер "Біллі Елліота" та "Годин" з Ніколь Кідман у ролі Вірджинії Вульф.

Над сценарієм фільму працював Денніс Келлі. Його ми знаємо завдяки серіалу "Утопія". Сам же кадр з Джеймсом Макевоєм виклало видання Variety.

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"Це картина про пару людей, які абсолютно точно ненавидять один одного, але якимось чином знайшли спосіб існувати разом, не розмовляючи, не думаючи про це, не помічаючи, не спілкуючись або не перебуваючи в одній кімнаті, – і ось тоді-то настає локдаун. Йтиметься про те, як люди обговорюють свій загальний досвід, коли вони думають, що у них немає нічого спільного, крім як залишатися в живих, і про те, як можна ненавидіти те, що любиш, і любити те, що ненавидиш", – зазначив автор сценарію.



Головні герої фільму – Джеймс Макевой і Шерон Хорган

У стрічці знялися Джеймс Макевой і Шерон Хорган. Вони зіграли подружжя з 10-річним сином, який є єдиною причиною того, що утримує їх від розлучення. Після введення карантинних обмежень у Великій Британії їм доводиться переосмислити свої стосунки.

Виробництвом фільму займалися Shoebox Films і Sonia Friedman Productions на замовлення BBC Two і BBC Film. Раніше Джеймс Макевой взяв участь в озвучці гри Twelve Minutes ("Дванадцять хвилин") про чоловіка, що застряг у часовій петлі.

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