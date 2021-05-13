Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором

13 травня Роберт Паттінсон відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 35 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Робертом Паттінсоном.

Бетмен

Назва в оригіналі: The Batman

Жанр: екшн, кримінальний детектив, драма

Рік: 2022

Країна: США

Режисер: Метт Рівз

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Пол Дано, Джеффрі Райт

Тривалість: ? хв

Сюжет. На другому році боротьби зі злочинністю Бетмен намагається з'ясувати причини корупції в Готемі й те, як вона пов'язана з його сім'єю. Крім того, герой вступає в конфлікт з серійним вбивцею, відомим як Загадочник.

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Диявол завжди тут

Назва в оригіналі: The Devil All the Time

Оцінка критиків IMDb: 7,1

Жанр: фільм-трилер, драматичний фільм і фільм жахів

Рік: 2020

Країна: США

Режисер: Антоніо Кампос

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Том Голланд, Себастіан Стен

Тривалість: 138 хв

Сюжет. У Нокемстіффі, Огайо та сусідніх глушинах, зловісні персонажі – нечестивий проповідник, дивна пара та кривий шериф – сходяться навколо молодого Арвіна Рассела, коли він бореться зі злими силами, які загрожують йому та його родині.

Тенет

Назва в оригіналі: Tenet

Оцінка критиків IMDb: 7,4

Жанр: бойовик, трилер, екшн, фантастика

Рік: 2020

Країна: США

Режисер: Крістофер Нолан

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Джон Девід Вашингтон, Елізабет Дебікі, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн

Тривалість: 150 хв

Сюжет. Озброївшись лише одним словом – Тенет – і борючись за виживання цілого світу, головний герой подорожує сутінковим світом міжнародного шпигунства, виконуючи місію, яка розгортатиметься за межами реального часу. Не подорожі в часі. Інверсія.

В очікуванні варварів

Назва в оригіналі: Waiting for the Barbarians

Оцінка критиків IMDb: 5,9

Жанр: драматичний фільм

Рік: 2019

Країна: США, Італія

Режисер: Сіро Герра

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Джонні Депп, Марк Райленс

Тривалість: 112 хв

Сюжет. Життя магістрату маленького колоніального містечка на кордоні Імперії переривається оголошенням надзвичайного стану і приїздом полковника Третього відділення. Він повинен перевірити чутки про те, що корінні народи, яких колоністи називають варварами, готують напад на місто. Полковник організовує експедицію на околиці, а магістрат починає сумніватися в Імперії як такій.

Король

Назва в оригіналі: The King

Оцінка критиків IMDb: 7,2

Жанр: драматичний фільм і історичний фільм

Рік: 2019

Країна: Угорщина, Велика Британія, Австралійський союз

Режисер: Девід Мішед

Акторський склад: Роберт Паттінсон, Тімоті Шалемей, Джоел Еджертон, Сін Гарріс, Лілі-Роуз Депп, Бен Мендельсон

Тривалість: 140 хв

Сюжет. Свавільний принц і неохочий спадкоємець англійського престолу, відмовився від королівського життя і живе серед людей. Але коли його батько-тиран помирає, хлопець коронований королем і змушений прийняти життя, від якого раніше намагався врятуватися. Тепер молодий король повинен орієнтуватися в палацовій політиці, хаосі та війні, які залишив його батько.

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