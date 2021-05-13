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Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
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13 травня Роберт Паттінсон відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 35 років. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомим актором Робертом Паттінсоном.
Бетмен
- Назва в оригіналі: The Batman
- Жанр: екшн, кримінальний детектив, драма
- Рік: 2022
- Країна: США
- Режисер: Метт Рівз
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Пол Дано, Джеффрі Райт
- Тривалість: ? хв
Сюжет. На другому році боротьби зі злочинністю Бетмен намагається з'ясувати причини корупції в Готемі й те, як вона пов'язана з його сім'єю. Крім того, герой вступає в конфлікт з серійним вбивцею, відомим як Загадочник.
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Диявол завжди тут
- Назва в оригіналі: The Devil All the Time
- Оцінка критиків IMDb: 7,1
- Жанр: фільм-трилер, драматичний фільм і фільм жахів
- Рік: 2020
- Країна: США
- Режисер: Антоніо Кампос
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Том Голланд, Себастіан Стен
- Тривалість: 138 хв
Сюжет. У Нокемстіффі, Огайо та сусідніх глушинах, зловісні персонажі – нечестивий проповідник, дивна пара та кривий шериф – сходяться навколо молодого Арвіна Рассела, коли він бореться зі злими силами, які загрожують йому та його родині.
Тенет
- Назва в оригіналі: Tenet
- Оцінка критиків IMDb: 7,4
- Жанр: бойовик, трилер, екшн, фантастика
- Рік: 2020
- Країна: США
- Режисер: Крістофер Нолан
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Джон Девід Вашингтон, Елізабет Дебікі, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн
- Тривалість: 150 хв
Сюжет. Озброївшись лише одним словом – Тенет – і борючись за виживання цілого світу, головний герой подорожує сутінковим світом міжнародного шпигунства, виконуючи місію, яка розгортатиметься за межами реального часу. Не подорожі в часі. Інверсія.
В очікуванні варварів
- Назва в оригіналі: Waiting for the Barbarians
- Оцінка критиків IMDb: 5,9
- Жанр: драматичний фільм
- Рік: 2019
- Країна: США, Італія
- Режисер: Сіро Герра
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Джонні Депп, Марк Райленс
- Тривалість: 112 хв
Сюжет. Життя магістрату маленького колоніального містечка на кордоні Імперії переривається оголошенням надзвичайного стану і приїздом полковника Третього відділення. Він повинен перевірити чутки про те, що корінні народи, яких колоністи називають варварами, готують напад на місто. Полковник організовує експедицію на околиці, а магістрат починає сумніватися в Імперії як такій.
Король
- Назва в оригіналі: The King
- Оцінка критиків IMDb: 7,2
- Жанр: драматичний фільм і історичний фільм
- Рік: 2019
- Країна: Угорщина, Велика Британія, Австралійський союз
- Режисер: Девід Мішед
- Акторський склад: Роберт Паттінсон, Тімоті Шалемей, Джоел Еджертон, Сін Гарріс, Лілі-Роуз Депп, Бен Мендельсон
- Тривалість: 140 хв
Сюжет. Свавільний принц і неохочий спадкоємець англійського престолу, відмовився від королівського життя і живе серед людей. Але коли його батько-тиран помирає, хлопець коронований королем і змушений прийняти життя, від якого раніше намагався врятуватися. Тепер молодий король повинен орієнтуватися в палацовій політиці, хаосі та війні, які залишив його батько.
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