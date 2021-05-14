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Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
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14 травня Кейт Бланшетт відзначає День народження! Цьогоріч акторці виповнюється 52 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми та серіали з відомою акторкою Кейт Бланшетт.
Місіс Америка
- Назва в оригіналі: Mrs. America
- Рейтинг IMDb: 7,9
- Жанр: драма
- Рік: 2020
- Країна: США
- Сценарист: Даві Воллер
- Акторський склад: Кейт Бланшетт, Узо Адуба, Роуз Бірн, Кейлі Картер, Арі Ґрейнор, Мелані Лінскі, Джеймс Марсден, Марґо Мартіндейл, Сара Полсон, Джон Слеттері, Джинн Тріплгорн, Трейсі Ульман, Елізабет Бенкс
- Тривалість: 1 сезон, 9 серій
Сюжет розповідає про рух щодо ратифікації Поправки до рівних прав (ERA) та несподівану реакцію під керівництвом Філліс Шлафлі, вона ж "кохана тихої більшості". Очима жінок епохи, історія досліджує, як одне з найскладніших бойових місць у культурних війнах 70-х років допомогло породити моральну більшість і назавжди змінило політичний ландшафт.
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Піноккіо
- Назва в оригіналі: Pinocchio
- Жанр: фентезійний фільм і мультфільм
- Рік: 2021
- Країна: США, Мексика
- Режисер: Гільєрмо дель Торо
- Акторський склад: Кейт Бланшетт, Грегорі Манн, Юен Макгрегор, Девід Бредлі, Рон Перлман, Тільда Свінтон, Крістоф Вальц, Фінн Вулфгард, Джон Туртурро, Берн Ґорман, Тім Блейк Нельсон
- Тривалість: ? хв
Сюжет. Це екранізація класичної історії про Піноккіо, дерев'яного хлопчика, який весь час потрапляє у неприємності. Тільки він видряпається від злочинців, як утрапить в іншу небезпечну історію. Для глядача зроблять темнішу версію дитячої казки про дерев'яну ляльку, яка перетворюється на справжнього живого хлопчика.
Не дивися вгору
- Назва в оригіналі: Don’t Look Up
- Жанр: сатиричний фільм
- Рік: 2021
- Країна: США
- Режисер: Адам МакКей
- Акторський склад: Кейт Бланшетт, Леонардо ДіКапріо, Тімоті Шалеме, Дженніфер Лоренс, Меріл Стріп, Джона Гілл, Аріана Гранде, Меттью Ленгфорд Перрі, Хімеш Патель, Кід Каді, Томер Сіслей, Рон Перлман, Тайлер Перрі, Мелані Лінскі, Кріс Еванс, Марк Райленс, Майкл Чикліс
- Тривалість: ? хв
Сюжет. Це історія двох астрономів низького рівня, які повинні вирушити у гігантський медіатур, щоб попередити людство про комету, що наближається, і яка знищить планету Земля.
Алея кошмарів
- Назва в оригіналі: Nightmare Alley
- Жанр: фільм-трилер
- Рік: 2021
- Країна: США
- Режисер: Гільєрмо дель Торо
- Акторський склад: Кейт Бланшетт, Бредлі Купер, Віллем Дефо, Тоні Коллетт, Річард Дженкінс, Рон Перлман, Руні Мара, Девід Стретейрн
- Тривалість: ? хв
Сюжет. Амбіційний молодий хижак з талантом маніпулювати людьми кількома вдало підібраними словами підключається до жінки-психіатра, яка навіть небезпечніша за нього.
Прикордоння
- Назва в оригіналі: Borderlands
- Жанр: науково-фантастичний фільм, бойовик і пригодницький фільм
- Рік: 2021
- Країна: США
- Режисер: Елай Рот
- Акторський склад: Кейт Бланшетт, Кевін Гарт, Джеймі Лі Кертіс, Джек Блек, Аріана Грінблат, Флоріан Мунтеану
- Тривалість: ? хв
Сюжет. Це історія за мотивами однойменної серії відеоігор. Таємнича Ліліт поза законом і вона володіє потужними психічними здібностями. Вона повертається на планету Пандора, щоб виконати контракт від керівника корпорації Atlas на пошук своєї зниклої дочки. Вона вербує свого старого партнера Роланда, психічно нестабільну докторку Патрісію Танніс, експерта по вибухівках і мисливцю на бандитів Тіні Тіну, реформованого вбивцю Крига та мудрого робочого бота Клаптрапа для боротьби з дикими істотами, суворим середовищем Пандори та нескінченними ордами мародерів, які населяють планету в пошуках немислимої сили.
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