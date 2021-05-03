У мережі з'явився новий портрет принцеси Шарлотти на честь її дня народження

На честь шостого дня народження британської принцеси Шарлотти, дочки принца Вільяма і Кейт Міддлтон, опублікована її нова фотографія. Знімок зроблений герцогинею Кембриджською Кейт.

Відомо, що Кейт захоплюється фотографією, і багато офіційних знімків членів сім'ї зроблені саме нею. На фото Шарлотта позує в ошатному платті з квітковим принтом з лінійки британського бренду Rachel Riley. Вартість сукні всього 59 фунтів стерлінгів, пише dailymail.

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Шарлотта – дуже зайнята дівчинка. Вона вчиться грі в теніс, верховій їзді, займається балетом і спортивною гімнастикою. А у вільний час, за розповідями батьків, може допомагати мамі готувати пасту або ловити павуків в саду. Також Шарлотта з інтересом займається городом: про це в недавньому інтерв'ю розповіла її бабуся, Керол Міддлтон. З народження виховувати принцесу допомагає іспанська няня, тому Шарлотта володіє іспанською на рівні з англійською, а в школі вивчає ще й французьку мову.

Дочка герцога і герцогині Кембриджських четверта в черзі на престол: після принца Чарльза, принца Вільяма і принца Джорджа.

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