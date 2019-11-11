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У мережі з'явився музей кумедних назв Wi-Fi

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А як називається ваш Wi-Fi? - фото 1
А як називається ваш Wi-Fi?

А як ви назвали свій Wi-Fi? Підозрюємо, що TP-Link з якоюсь приставкою з цифр. У мережі ж з'явився кумедний музей, який об'єднав чудернацькі назви мереж Wi-Fi.

"З'явилася нова форма поезії, і знайти її можна прямо тут – у ваших налаштуваннях Wi-Fi", – сказано в описі онлайн-музею, який збирає найсмішніші назви безпровідних мереж.

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Музей зберігає назви з 2016 року, публікуючи їх не тільки онлайн – на сайті, у фейсбуці, твіттері і інстаграмі, – але і в офлайні. У січні 2018 року Museum of Wi-Fi переніс свої експонати у реальний світ: кожна інсталяція роздавала Wi-Fi, який можна було побачити в налаштуваннях телефону.

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Одні з найбільш примітних знахідок музею – Lan Solo, Ponhub Casting Couch, It Burns When IP і Wu-Tang LAN.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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