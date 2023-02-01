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У мережі з'явився фільм про будні швидкої допомоги на Закарпатті
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70-хвилинний документальний фільм "Між небом і горами" Дмитра Грешка про щоденну роботу швидкої допомоги на Закарпатті вийшов онлайн на Takflix.
10% з кожного квитка на фільм Takflix передає до фонду "Повернись живим", ще 50% – творцям кіно. Вартість перегляду – 95 гривень.
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2020 рік, світу загрожує пандемія нового та невідомого коронавірусу. В цей час, гірське село Колочава на Закарпатті, продовжує жити буденним життям, адже люди тут постають перед труднощами постійно. Єдина станція швидкої допомоги в селі та чотири жінки фельдшерки працюють у звичайному режимі, – йдеться в синопсисі кінострічки.
Ціна перегляду фільму – 95 гривень. "Між небом і горами", 70-хвилинна стрічка, доступна в усьому світі з українськими, англійськими та німецькими субтитрами.
Дивитися трейлер фільму "Між небом і горами":
TAKFLIX — це онлайн-кінотеатр, де можна легально дивитись українське кіно.
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