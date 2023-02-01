У мережі з'явився фільм про будні швидкої допомоги на Закарпатті

70-хвилинний документальний фільм "Між небом і горами" Дмитра Грешка про щоденну роботу швидкої допомоги на Закарпатті вийшов онлайн на Takflix.

10% з кожного квитка на фільм Takflix передає до фонду "Повернись живим", ще 50% – творцям кіно. Вартість перегляду – 95 гривень.

Читайте також: The New Yorker опублікувало українське кіно "Я не хотіла робити воєнний фільм"

2020 рік, світу загрожує пандемія нового та невідомого коронавірусу. В цей час, гірське село Колочава на Закарпатті, продовжує жити буденним життям, адже люди тут постають перед труднощами постійно. Єдина станція швидкої допомоги в селі та чотири жінки фельдшерки працюють у звичайному режимі, – йдеться в синопсисі кінострічки.

Ціна перегляду фільму – 95 гривень. "Між небом і горами", 70-хвилинна стрічка, доступна в усьому світі з українськими, англійськими та німецькими субтитрами.

Дивитися трейлер фільму "Між небом і горами":

TAKFLIX — це онлайн-кінотеатр, де можна легально дивитись українське кіно.

Це цікаво: Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року