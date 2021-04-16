У мережі з'явився двійник Гаррі Поттера: промовисті відео

Музикант Фелікс Лало прославився у TikTok завдяки вражаючій схожості з Гаррі Поттером. Він називає себе неофіційним двійником Деніела Редкліфа.

Як тільки Фелікс Лало одягає круглі окуляри, малює на лобі фальшивий шрам і переодягається у форму учня школи Гоґвортс – його майже неможливо відрізнити від головного героя кіносаги.

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"Я познайомився з всесвітом Гаррі Поттера досить пізно. Першу книгу про маленького чарівника я прочитав ще в дитинстві, а через роки нарешті оцінив всю серію. Тоді ця історія заграла для мене новими фарбами. Додамо сюди ув'язнення вдома через карантин, і ось я вже сиджу в TikTok і знімаю ролики про свого двійника", – розповів музикант.

Його контент доволі популярний, а сам Фелікс став справжньою зіркою соцмережі. На цю мить у нього понад 1,3 мільйона підписників.

У роликах Лало демонструє свої перетворення зі звичайного хлопця в двійника Поттера, а також фантазує, як би виглядав Гаррі, якби вчився не в Грифіндорі, а в Слизерині.

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