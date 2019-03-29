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У мережі з'явилося зображення нового iPhone

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iPhone XI - фото 1
iPhone XI / economica

В інтернеті з'явилося схематичне зображення майбутнього покоління iPhone. Картинка, ймовірно, призначалася для постачальників або складального цеху, проте вона "витекла" в мережу.

Із зображення видно, що гаджет оснащений потрійною камерою, де лінзи розташовані у формі трикутника. Відомо, що три камери дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю.

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При цьому третя камера являє собою інфрачервоний 3D-сенсор, який може визначати відстань до об'єкта і створювати об'ємну копію. Передбачається, що зображення демонструє головний флагман – наступник моделі iPhone XS.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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