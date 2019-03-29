У мережі з'явилося зображення нового iPhone

В інтернеті з'явилося схематичне зображення майбутнього покоління iPhone. Картинка, ймовірно, призначалася для постачальників або складального цеху, проте вона "витекла" в мережу.

Із зображення видно, що гаджет оснащений потрійною камерою, де лінзи розташовані у формі трикутника. Відомо, що три камери дозволяють смартфону краще справлятися з фотографіями і доповненою реальністю.

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При цьому третя камера являє собою інфрачервоний 3D-сенсор, який може визначати відстань до об'єкта і створювати об'ємну копію. Передбачається, що зображення демонструє головний флагман – наступник моделі iPhone XS.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy... pic.twitter.com/qVWF59GgKr — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28 березня 2019 р.

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