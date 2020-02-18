У мережі з'явилося відео жінки в хіджабі, яка курила в літаку і погрожувала людям

В інтернеті опублікували відео, на якому пасажирка літака в хіджабі та сонцезахисних окулярах закурила на борту, а потім спробувала підпалити запальничкою серветку. Ролик був опублікований в Instagram.

Так, на відео видно, як інші пасажири миттєво вихопили у неї з рук сигарету та утримували до приходу бортпровідниці з пляшкою води. У коментарях до ролика користувачі також уточнили, що жінка заявила про те, що вона є членом організації FETÖ, яку в Анкарі вважають терористичною, і має при собі вибуховий пристрій та планує підірвати повітряне судно.

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Виявилося, що йдеться про інцидент, який стався в грудні минулого року на борту повітряного судна, що прямував зі Стамбула на Кіпр. Після прибуття в пункт призначення дебоширку затримали співробітники правоохоронних органів.

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