У мережі з'явилося відео з унікальним дельфіном-альбіносом

Унікального дельфіна-альбіноса білого кольору помітили біля берегів Каліфорнії, в затоці Монтерей. Цей незвичайний малюк й раніше траплявся зоозахисникам, і вони дали йому ім'я – Каспер.

Неймовірне відео з унікальним дельфіном показали на каналі KION Central Coast News у YouTube.

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Вперше Каспера помітили в затоці Монтерей ще у 2015 році. Він вразив зоозахисників своїм забарвленням – дельфін був абсолютно білий і на його тілі вдалося розглянути лише веснянки. Білий колір у дельфінів вважається мутацією і в усьому світі серед цієї породи дельфінів зустрічається всього кілька особин білого кольору.

З 2015 року Каспер рідко потрапляв в кадр. Але те, що він знову з'явився в затоці Монтерей – прекрасна новина, вважають зоозахисники. Вони відзначають, що через своє забарвлення він дуже вразливий у дикій природі. Ссавець занадто помітний і може стати легкою здобиччю у інших хижаків.

Каспера впізнали саме по веснянках – на його тілі є маленькі цятки. Майже на всіх фото тварина з закритими очима і є думка, що у Каспера може бути світлобоязнь, як у багатьох альбіносів. Тому він рідко відкриває очі на поверхні.

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