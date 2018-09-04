У мережі з'явилося відео з новим iPad Pro

Опублікований відеорендер підтверджує, що гаджет отримає Face ID. Планшет повинен бути представлений до кінця року.

У мережі з'явився відеорендер нового iPad Pro з діагоналлю екрана 12,9 дюйма. Ролик підтверджує, що гаджет оснастили Face ID.

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Відповідно до джерела, рамки планшета стануть значно вужчими, ніж у попередника. У верхній області поруч з матрицею для відеодзвінків і селфі буде поміщена камера TrueDepth для сканування обличчя. При цьому характерний для смартфонів "виріз" планшет не отримає.

Ймовірно, що новинка також не отримає скошені грані, як в попередніх моделях. Судячи з відеоролика, окантовка у нього йде під прямим кутом, як в iPhone SE.

Виробник також прибрав роз'єм на 3,5 мм для навушників. В основу буде покладено процесор Apple A12 або A12X.

Передбачається, що iPad Pro не буде представлений 12 вересня, разом з новими iPhone. Однак з'явитися він повинен до кінця року.

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