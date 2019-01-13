У мережі з'явилося відео першого заїзду ексклюзивного авто від Toyota

Автомобіль, який отримав назву Toyota Century GRMN, показали публіці ще у минулому році і повідомляється, що випущено авто буде у єдиному екземплярі для генерального директора компанії Toyota.

Нещодавно в мережі з'явилися перші відео заїздів вже легендарного автомобіля. Повідомляється, що автомобіль буде обладнаний величезною кількістю всіляких опцій для комфорту і зручності пасажирів на задньому сидінні. Від різних регулювань і масажів, до індивідуальної медіа системи.

І ще: Toyota показала в Токіо гоночну GR Supra Super GT

Що стосується силової установки, то тут думки розходяться, багато хто стверджує, що в авто буде встановлена класична гібридна силова установка, хтось же говорить, що потужність двигуна буде збільшена спеціально для цієї машини.

У будь-якому випадку автомобіль буде виглядати ексклюзивним. Коли авто буде передане керівнику, поки невідомо.

Читайте також: Toyota опублікувала останній офіційний тизер моделі Supra