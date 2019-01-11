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Toyota опублікувала останній офіційний тизер моделі Supra

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Відроджена Toyota Supra - фото 1
Відроджена Toyota Supra / birchwoodtoyota

Компанія Toyota опублікувала останній офіційний тизер відродженого спорткара Supra, на якому зображені задній бампер, кришка багажника зі спойлером і ліхтарі. Публічна прем'єра новинки відбудеться в понеділок, 14 січня, на мотор-шоу в Детройті.

Нова Toyota Supra зовні нагадуватиме концептуальну модель FT-1, представлену у 2014 році, проте серійна машина, на відміну від прототипу, позбудеться рельєфного капота з прозорим вікном, бічних дзеркал на тонких ніжках і вузьких передніх фар.

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Автомобіль отримає трилітровий бензиновий двигун фірми BMW потужністю 340 к.с. Від 0 до 100 км/год купе зможе розігнатися за 4,5 с. Двигун буде працювати спільно з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF. У майбутньому японська компанія планує випустити гібридну версію моделі.

Тизер Toyota Supra 2019 - фото 300516
Тизер Toyota Supra 2019

Перший примірник відродженого купе Toyota Supra буде проданий 19 січня цього року на торгах аукціонного дому Barrett-Jackson в американському Скотсдейлі (штат Арізона). Виручені кошти надійдуть до фонду допомоги військовослужбовцям, а також членам їхіх сімей, які постраждали від терактів 11 вересня 2001 року.

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Джерело: pressroom.toyota
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