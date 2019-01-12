Toyota показала в Токіо гоночну GR Supra Super GT

У 2020 році в японській серії Super GT знову буде виступати Toyota Supra. Прототип гоночного купе GR Supra Super GT дебютував на автосалоні в Токіо.

Цей прототип показує гоночну версію нового покоління Toyota Supra для японського чемпіонату Supra GT. Модель з індексом A90 дебютує там у сезоні 2020 року.

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В Super GT, технічний регламент якої буде уніфікований з німецьким DTM, нова Supra замінить купе Lexus LC. Цей спорткар продовжить виступати в класі GT500 у 2019 році, але в наступному поступиться місцем моделі Toyota.

Toyota показала гоночну версію GR Supra Super GT

Це вже не перший гоночний прототип на базі Toyota Supra, серійна версія якої досі так і не показана. У 2018 році в Женеві відбулася прем'єра GR Supra Racing, який передує появі дорожньої спортивної модифікації нового купе від підрозділу Toyota Gazoo Racing.

Toyota показала гоночну версію GR Supra Super GT

У середині 2018 року Toyota повідомила, що нова Supra замінить седан Camry в американській гоночній серії NASCAR Xfinity Series. Але все це ще до прем'єри дорожньої модифікації спорткара, дебют якої запланований на 14 січня.

Toyota показала гоночну версію GR Supra Super GT

На автосалоні в Детройті через кілька днів Toyota Supra, вигляд якої вже більш-менш зрозумілий після шпигунських фото та низки витоків офіційних фото, перестане бути секретом.

Toyota показала гоночну версію GR Supra Super GT

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