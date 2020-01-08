Найбезпечніші місця в літаку: корисна інфографіка

Одні пасажири при купівлі квитків вибирають місця за комфортом, інші віддають перевагу дешевим варіантам. Але є і та категорія людей, які намагаються вибрати тільки безпечні місця, щоб знизити ризики при авіакатастрофі і отримати шанс на виживання. Тож які місця в літаку вважаються найбезпечнішими.

Бронюючи квиток, більшість туристів навіть не замислюється про вибір оптимального місця у літаку. Проте, варто знати, що існують також неписані правила безпеки, якими люди зазвичай нехтують через незнання. Так, вважається, що в салоні літака є більш безпечні місця для пасажирів у разі непередбачених ситуацій.

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Спостереження показують, що під час авіакатастроф хвіст літака залишається цілим, і, відповідно, у людей, які перебувають у хвості, більше шансів вижити. Можна сказати, що це найкраще місце для виживання: у хвості немає палива, а, значить, шансів вибухнути менше, і двері для виходу близько. Також слід пам'ятати, що пасажири, які сидять найближче до аварійних виходів, виходять першими. Легше врятуватися і тим, чиї місця розташовані ближче до проходу.



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