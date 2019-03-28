У мережі з'явилося перше зображення кросовера Ford Kuga

Румунський офіс Ford опублікував на своїй сторінці у Facebook тизер нового кросовера Kuga. Якщо вірити опису, публічний дебют автівки, побудованої на загальній з Focus четвертого покоління платформі, запланований 2 квітня.

В основу нового Ford Kuga ляже глобальна платформа C2, яку вперше випробували на Focus четвертого покоління. "Візок" відрізняється збільшеною на 20% жорсткістю на скручування, а також зменшеним шумонавантаженням та вібронавантаженням.

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Дизайн кросовера також буде повторювати Focus у деяких елементах: формою решітки радіатора, витягнутими фарами та іншими дрібними деталями.

Нинішній Ford Kuga поки ще можна купити і в Україні. Кросовер пропонується за ціною від 654 тисячі гривень за версію з 1,5-літровим дизельним двигуном. Коробка – шестидіапазонний "автомат". У кросоверів з атмосферним двигуном привід передній, з турбомотором – повний.

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