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Hyundai анонсувала найменший і найдешевший кросовер

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Новий кросовер обіцяє виглядати яскраво - фото 1
Новий кросовер обіцяє виглядати яскраво / Motor1.com

У квітні стартує велика автомобільна виставка в Нью-Йорку. Новинка від Hyundai отримала ім'я Venue і обзавелася деякими подробицями.

Експерти прогонозують ціну в діапазоні 15-19 тисяч доларів, але сподіваємося, що вже в квітні з'явиться точніша інформація.

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Дивно, що компанія все ще тримає зовнішність новинки в секреті, хоча до прем'єри залишилося менше місяця! Все, що у нас є наразі тизер з назвою моделі і коротке відео.

Hyundai анонсувала найменший і найдешевший кросовер - фото 317175

Новий кросовер обіцяє виглядати яскраво і звертати на себе увагу. Наразі найменшим кросом Hyundai є Kona: довжина досягає 4 165 мм, а колісна база 2 600 мм. Новинка виявиться ще меншою. А найголовніше, що кросовер Hyundai Venue буде глобальною моделлю. Слідкуйте за новинами – підозрюємо, в мережі автомобіль розсекретять раніше, ніж відкриється автосалон в Нью-Йорку.

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Джерело: quattroruote
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