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У мережі з'явилося перше "живе" фото Apple Watch 5

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Apple Watch 5 покажуть 10 вересня - фото 1
Apple Watch 5 покажуть 10 вересня

До осінньої презентації Apple залишаються лічені тижні. У зв'язку з цим надходить все більше інформації про нові гаджети компанії: в мережі з'явилося перше фото Apple Watch Series 5. Цікаво, що годинник працює під управлінням ще не анонсованої watchOS 6.

Знімок опублікував ресурс Slashleaks. Судячи з номера моделі і версії операційної системи, на знімку дійсно новий "розумний" годинник Apple. Оператором, зазначеним на екрані, виступає французький Orange France.

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Кодовий номер A2157 раніше фігурував у документах Євразійської економічної комісії, яка зареєструвала відразу кілька версій смарт-годинників Apple. Серед них моделі A2156, A2157, A2092 і A2093. Ключова відмінність між версіями – використовувані при виготовленні корпусу матеріали, а також розмір дисплея.

Так виглядатиме Apple Watch 5 - фото 349613
Так виглядатиме Apple Watch 5

Презентація Apple Watch Series 5, за версією відразу декількох інсайдерів, може відбутися 10 вересня, разом з анонсом нових iPhone.

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Джерело: slashleaks
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