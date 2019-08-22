У мережі з'явилося перше "живе" фото Apple Watch 5

До осінньої презентації Apple залишаються лічені тижні. У зв'язку з цим надходить все більше інформації про нові гаджети компанії: в мережі з'явилося перше фото Apple Watch Series 5. Цікаво, що годинник працює під управлінням ще не анонсованої watchOS 6.

Знімок опублікував ресурс Slashleaks. Судячи з номера моделі і версії операційної системи, на знімку дійсно новий "розумний" годинник Apple. Оператором, зазначеним на екрані, виступає французький Orange France.

І ще: Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція

Кодовий номер A2157 раніше фігурував у документах Євразійської економічної комісії, яка зареєструвала відразу кілька версій смарт-годинників Apple. Серед них моделі A2156, A2157, A2092 і A2093. Ключова відмінність між версіями – використовувані при виготовленні корпусу матеріали, а також розмір дисплея.

Так виглядатиме Apple Watch 5

Презентація Apple Watch Series 5, за версією відразу декількох інсайдерів, може відбутися 10 вересня, разом з анонсом нових iPhone.

Читайте також: Samsung Galaxy Note10 + слабший за торішній iPhone XS Max: результати тестів