Samsung Galaxy Note10 + слабший за торішній iPhone XS Max: результати тестів

У мережі з'явилися результати синтетичних тестів нового флагмана Samsung Galaxy Note10 +. Смартфон працює на чипсеті, побудованому по 7-нанометровій технології Exynos 9825. Попри це, виявилося, що він поступається у продуктивності торішньому iPhone XS Max і екс-флагману Galaxy S10 +.

В одноядерному тесті продуктивності Geekbench Galaxy Note10 + набрав 4466 бали, натомість результат iPhone XS Max склав 4777, а Galaxy S10 + – 4522 балів. У багатоядерних тестах Galaxy Note10 + посів п'яте місце.

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За результатами графічних тестів 3DMark Galaxy Note10 + випередив S10 +, але впорався гірше за OnePlus 7 Pro. У тестуванні продуктивності графічного процесора GFX 3.1 і Aztek Vulkan Note10 + показав результати трохи кращі за інші смартфони на Android, але відрив від Apple все одно виявився суттєвим.

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