У мережі з'явилося перше фото нового смартфона OnePlus

У мережі з'явилося перше зображення наступного смартфона OnePlus. Днями апарат був продемонстрований на шпигунському фото з закритої презентації всередині компанії, а тепер його можна розглянути в деталях.

За попередніми даними, пристрій буде кардинально відрізнятися від усіх попередніх моделей виробника.

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На фото з офісу OnePlus можна помітити невідомий смартфон на екрані, а також на столі і в руках глави компанії Піта Лау. Особливістю гаджета став темний круглий елемент на задній стороні. Цікаво, що на двох пристроях він розміщений на різній висоті – ймовірно, це інженерні зразки. Досі не було зрозуміло, що розміщується в цьому колі і як смартфон виглядає спереду. Але новий рендер відповідає на ці питання:

Фото нового OnePlus

Як видно, практично всю передню сторону займає дисплей, у верхньому кутку якого видніється отвір під фронтальну камеру, як в Huawei nova 4 і Samsung Galaxy A8s. Значно більше інтересу викликає зворотний бік, де у чорному колі розміщені відразу чотири камери. Їх характеристики поки не розголошуються, але судячи з тенденції, одна з них може бути ширококутною. Між об'єктивами вкрай незвично розташувалася спалах.

Фото нового OnePlus

Відомо, що на початку 2019 року OnePlus планує випустити смартфон на Snapdragon 855 з підтримкою 5G, який буде дорожчий за нинішні моделі на $ 200-300. Також компанія натякнула, що в розробці знаходиться і OnePlus 7 без 5G. Який з цих апаратів представлений на зображеннях – невідомо.

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