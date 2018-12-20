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Експерти DxOMark оцінили OnePlus 6T: знімає на рівні Pixel 2

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OnePlus 6T має не таку вже й погану камеру - фото 1
OnePlus 6T має не таку вже й погану камеру / HardwareZone

Популярний ресурс DxOMark опублікував детальний огляд камери флагманського смартфона OnePlus 6T.

Одразу ж зазначимо, що гаджети цієї компанії ніколи не хизувалися ідеальними камерами, але з року в рік виробник намагається виправити це упущення.

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Останній апарат фірми оснащений такою ж подвійною камерою, як і OnePlus 6, але з низкою програмних покращень.

При зйомці фотографій експерти DxOMark виявили такі сильні сторони камери OnePlus 6T:

  • дуже точний автофокус;
  • дуже хороший динамічний діапазон, особливо на вулиці;
  • правильна експозиція;
  • точна деталізація при будь-яких умовах;
  • хороша оцінка глибини різкості в портретному режимі.

Мінусів по частині фото у камери виявилося чимало:

  • перехід у фіолетовий відтінок у всіх перевірених умовах;
  • відблиски і колірні невідповідності в високодинамічних сценах;
  • помітний шум на небі при слабкому освітленні;
  • низький рівень деталізації при наближенні;
  • розмиті артефакти на рухомих об'єктах в портретному режимі.

По частині запису відео камера OnePlus 6T в цілому сподобалася експертам:

  • приємні і яскраві кольори;
  • хороші експозиція та динамічний діапазон під час зйомки в приміщенні і на вулиці;
  • швидкий і точний автофокус;
  • ефективна стабілізація.

Виявлені недоліки під час запису відео:

  • різкі зміни напрямку при русі камери;
  • текстуровані області іноді рухаються незалежно від інших частин кадру;
  • ефект тремтіння під час панорамування.

OnePlus 6T отримав дуже гідну камеру для смартфона, яка по більшості критеріїв не поступається таким у телефонах з більш високою оцінкою в нашій базі даних, і навіть перевершує їх в деяких моментах. На додаток до видатного автофокусу при зйомці фото, OnePlus 6T має відмінну експозицію і точну передачу кольору, а також дуже хороший спалах, – відзначили фахівці DxOMark.

OnePlus 6T оцінили у 98 балів - фото 296536
OnePlus 6T оцінили у 98 балів

З явних недоліків камери OnePlus 6T співробітники DxOMark виділили відсутність оптичного зуму та наявність шумів при слабкому освітленні. За підсумками тестування смартфон отримав 101 бал за фото і 91– за відео, а середня оцінка склала 98 балів, як у Google Pixel 2.

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Джерело: dxomark
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