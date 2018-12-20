Експерти DxOMark оцінили OnePlus 6T: знімає на рівні Pixel 2

Популярний ресурс DxOMark опублікував детальний огляд камери флагманського смартфона OnePlus 6T.

Одразу ж зазначимо, що гаджети цієї компанії ніколи не хизувалися ідеальними камерами, але з року в рік виробник намагається виправити це упущення.

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Останній апарат фірми оснащений такою ж подвійною камерою, як і OnePlus 6, але з низкою програмних покращень.

При зйомці фотографій експерти DxOMark виявили такі сильні сторони камери OnePlus 6T:

дуже точний автофокус;

дуже хороший динамічний діапазон, особливо на вулиці;

правильна експозиція;

точна деталізація при будь-яких умовах;

хороша оцінка глибини різкості в портретному режимі.

Мінусів по частині фото у камери виявилося чимало:

перехід у фіолетовий відтінок у всіх перевірених умовах;

відблиски і колірні невідповідності в високодинамічних сценах;

помітний шум на небі при слабкому освітленні;

низький рівень деталізації при наближенні;

розмиті артефакти на рухомих об'єктах в портретному режимі.

По частині запису відео камера OnePlus 6T в цілому сподобалася експертам:

приємні і яскраві кольори;

хороші експозиція та динамічний діапазон під час зйомки в приміщенні і на вулиці;

швидкий і точний автофокус;

ефективна стабілізація.

Виявлені недоліки під час запису відео:

різкі зміни напрямку при русі камери;

текстуровані області іноді рухаються незалежно від інших частин кадру;

ефект тремтіння під час панорамування.

OnePlus 6T отримав дуже гідну камеру для смартфона, яка по більшості критеріїв не поступається таким у телефонах з більш високою оцінкою в нашій базі даних, і навіть перевершує їх в деяких моментах. На додаток до видатного автофокусу при зйомці фото, OnePlus 6T має відмінну експозицію і точну передачу кольору, а також дуже хороший спалах, – відзначили фахівці DxOMark.

OnePlus 6T оцінили у 98 балів

З явних недоліків камери OnePlus 6T співробітники DxOMark виділили відсутність оптичного зуму та наявність шумів при слабкому освітленні. За підсумками тестування смартфон отримав 101 бал за фото і 91– за відео, а середня оцінка склала 98 балів, як у Google Pixel 2.

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