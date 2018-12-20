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Геймерський смартфон ASUS ROG Phone пройшов випробування на міцність
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Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсен продовжує тестувати гаджети, піддаючи їх своїм знаменитим випробуванням на міцність.
Цього разу об'єктом його досліджень став смартфон ASUS ROG Phone – флагманський ігровий смартфон у незвичайному корпусі. У своєму новому відео техноблогер наочно продемонстрував стійкість новинки до екстремальних зовнішніх впливів.
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Екран ASUS ROG Phone захищений від пошкоджень броньованим склом Gorilla Glass 5. Він показав хорошу стійкість до подряпин – залишити помітні ушкодження вдалося лише за допомогою спеціального інструменту високої твердості. Об'єктив селфі-камери успішно пройшов випробування канцелярським ножем, на відміну від пластикових решіток динаміків. Втім, блогер зазначив, що випадково вони точно не відваляться, оскільки добре приклеєні до корпусу.
Металева рамка смартфона піддалася впливу леза, але для цього блогеру довелося докласти помітні зусилля – подряпати гаджет при повсякденному використанні навряд чи вийде. Кнопки ввімкнення та регулювання гучності досить легко отримали зовнішні пошкодження, але на їх роботу це ніяк не вплинуло.
Піддався тестуванню і кулер для охолодження задньої панелі пристрою, який входить до комплекту. Він виявився пластиковим – Нільсен поскаржився, що виробник заощадив на виробництві цього елемента та припустив, що алюмінієвий радіатор забезпечив би краще охолодження.
Основна камера, спалах і логотип бренду розміщені під захисним склом задньої панелі. Пошкодити їх за допомогою канцелярського ножа не вдалося. Трекпад, розміщений на "спинці" апарата, не втратив своєї функціональності навіть після нанесення декількох подряпин.
Після двадцятисекундного нагріву AMOLED-дисплей так і не зміг повністю відновитися – невелика сіра пляма залишилася на матриці навіть після повного охолодження. Втім, екран продовжив коректно показувати картинку навіть в пошкодженій області.
А от спроби зігнути ROG Phone не вплинули на його працездатність. Хоча в процесі згинання і були чутні клацання, а сам корпус трохи прогнувся, геометрію корпусу порушити не вдалося.
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