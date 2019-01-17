Samsung Galaxy S10 Plus показали на живому фото

Смартфон має овальний виріз в правій стороні дисплея, створений для подвійної фронтальної камери.

У мережі з'явилося реальне фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 Plus, презентація якого очікується вже найближчим часом. Фотографію опублікував один з користувачів Reddit.

І ще: Samsung Galaxy S10 Plus буде вдвічі потужніший за молодшу модель

За словами автора, на знімку смартфон представлений в захисному кейсі з відкидною кришкою. Імовірно, пристрій є прототипом. Фотографія також дозволяє розглянути гігантський екран смартфона і мінімальні рамки.

Читайте також: Технічні характеристики смартфона Samsung Galaxy M20 з'явились в мережі