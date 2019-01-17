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Samsung Galaxy S10 Plus показали на живому фото

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Флагман Samsung Galaxy S10 Plus - фото 1
Флагман Samsung Galaxy S10 Plus / uswitch

Смартфон має овальний виріз в правій стороні дисплея, створений для подвійної фронтальної камери.

У мережі з'явилося реальне фото флагманського смартфона Samsung Galaxy S10 Plus, презентація якого очікується вже найближчим часом. Фотографію опублікував один з користувачів Reddit.

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За словами автора, на знімку смартфон представлений в захисному кейсі з відкидною кришкою. Імовірно, пристрій є прототипом. Фотографія також дозволяє розглянути гігантський екран смартфона і мінімальні рамки.

Galaxy s 10 from r/samsung

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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