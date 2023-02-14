У мережі з'явилося фото як блискавка вдарила в статую Христа-Спасителя у Бразилії

Це сталося у місті Ріо-де-Жанейро, де блискавка вдарила у статую Христа-Спасителя, яка розміщена на висоті понад 700 метрів над рівнем моря.

Про це повідомило видання Rlagos Notícias.

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Момент влучання вдалося зафіксувати фотографові.

Бразильському фотографу Фернандо Брага вдалося зафіксувати точний момент, коли блискавка влучила в голову монумента Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро", – написав журналіст Дарвінсон Рохас.

Статуя Христа в Ріо була збудована у період із 1926 по 1931 роки. Вона сягає 39,6 метра заввишки й важить 1145 тонн. Статуя встановлена на вершині 200-метрової гори Корковаду в національному парку ліс Тіжука.

Rlagos Notícias / Twitter

Rlagos Notícias / Twitter

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