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Гризун з Каліфорнії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша миша

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Guinness World Records

Він народився в американському зоопарку Сан-Дієго у 2013 році в рамках програми розведення виду. Миші дали ім'я на честь актора "Зоряного шляху" Патріка Стюарта.

Про це повідомили на офіційному сайті Guinness World Records.

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Пет є представником найменшого виду гризунів у США. Вага тихоокеанських кишенькових мишей зазвичай становить від 6 до 10 г, а довжина тіла від кінчика носа до хвоста має 15 см.

Миша народилася 9 років та 209 днів тому, що дозволило гризуну встановити рекорд довголіття.

Своє ім'я миша отримала на честь зірки "Людей ікс" та "Зоряного шляху" Патріка Стюарта.

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Guinness World Records

Альянс дикої природи зоопарків Сан-Дієго прокоментував нагородження Пет і подякував за увагу до цього виду. Його збереження, на думку організації, надзвичайно важливе для екосистеми.

Тихоокеанські кишенькові миші переносять насіння рослин, сприяючи їх поширенню, а також розпушують ґрунт під час копання нір.

Цікаво, що назву цей вид отримав зовсім не завдяки мініатюрним розмірам, а через защічні мішки, які використовуються гризунами для зберігання припасів та перенесення матеріалів для облаштування гнізд.

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Guinness World Records

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