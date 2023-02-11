Гризун з Каліфорнії потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найстаріша миша

Він народився в американському зоопарку Сан-Дієго у 2013 році в рамках програми розведення виду. Миші дали ім'я на честь актора "Зоряного шляху" Патріка Стюарта.

Про це повідомили на офіційному сайті Guinness World Records.

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Пет є представником найменшого виду гризунів у США. Вага тихоокеанських кишенькових мишей зазвичай становить від 6 до 10 г, а довжина тіла від кінчика носа до хвоста має 15 см.

Миша народилася 9 років та 209 днів тому, що дозволило гризуну встановити рекорд довголіття.

Своє ім'я миша отримала на честь зірки "Людей ікс" та "Зоряного шляху" Патріка Стюарта.

Guinness World Records

Альянс дикої природи зоопарків Сан-Дієго прокоментував нагородження Пет і подякував за увагу до цього виду. Його збереження, на думку організації, надзвичайно важливе для екосистеми.

Тихоокеанські кишенькові миші переносять насіння рослин, сприяючи їх поширенню, а також розпушують ґрунт під час копання нір.

Цікаво, що назву цей вид отримав зовсім не завдяки мініатюрним розмірам, а через защічні мішки, які використовуються гризунами для зберігання припасів та перенесення матеріалів для облаштування гнізд.

Guinness World Records

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