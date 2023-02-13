Inker опублікував перший спецвипуск коміксу до 24 лютого про вторгнення росії до України

Перший друкований комікс про повномасштабну війну отримав назву "24.02". Він заснований на чотирьох реальних історіях українців, чиє життя змінила повномасштабна війна.

Номер з назвою "24/02" вийшов у лімітованій кількості 1000 примірників, пише пресслужба проєкту Inker на своїй сторінці у Facebook.

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Цей день настав. Разом із чудовими Ukrainian Assembly Comix відкриваємо передзамовлення спецвипуску 24.02, приуроченого до річниці початку повномасштабного вторгнення", – анонсував Inker.

Особливий спецвипуск зібрав 4 історії, які показують реалії війни, героїзм та сміливість звичайних людей та незламність українців.

У випуск увійшли такі мальописи:

"Чорнобиль. Окупація"

"Я боротимусь за тебе"

"Біжи"

"Тітка суп"

Для поціновувачів мальописів вартість передзамовлення друку 300 грн. Пізніше вартість вже готової друкованої версії становитиме 350 грн.

Журнал соціальних мальописів. Спецвипуск. / Inker.world.ua/Facebook

Іnker — журнал соціальних мальописів, що постав як реакція на потребу в графічній формі відтворити українську реальність після 24 лютого. Цей журнал існує на межі між журналістикою та дев’ятим видом мистецтва.

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