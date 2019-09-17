У мережі з'явилося фото нового iPad Pro з трьома камерами

У мережу злили фотографію нового iPad Pro. Якщо дані підтвердяться – черговий планшет від Apple отримає такий самий модуль з трьома камерами, як і у iPhone 11 Pro.

Восени 2019 року Apple представить нове покоління планшета iPad Pro. Презентація гаджета відбудеться в жовтні, але в мережі вже опублікували перший витік інформації з фотографією тильної сторони гаджета.

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Судячи з фото, дизайнери Apple також додали у свій планшет незвичайний модуль з трьома камерами і спалахом. Поки складно оцінити, чи будуть камери сильно випирати з корпусу, хоча така ж проблема є в нових iPhone 11.

Новий iPad Pro

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