У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль

Крюківський вагонобудівний завод показав новий дизель-поїзд ДПКр-3, який буде використовуватися на маршруті Київ – аеропорт "Бориспіль".

Потяг має три вагони. Два з них оснащені силовими установками потужністю 588 кВт, ще один вагон – проміжний – безмоторний. Всього в трьох вагонах 170 місць для пасажирів, для посадки і висадки передбачені 12 двостулкових автоматичних вхідних дверей – по чотири на кожен вагон.

І ще: Вагон Укрзалізниці з грибами розбурхав мережу: фотофакт

У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2, в головних вагонах другого класу – за схемою 3х2.

Поїзд зараз перебуває на станції Новомосковськ-Дніпровський в Дніпропетровській області. Протягом найближчих тижнів він буде проходити випробування.

Читайте також: В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото