Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар СидорЕнки-СидОренки

У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль

  • 19
Дизель-поїзд ДПКр-3 - фото 1
Дизель-поїзд ДПКр-3 / kvsz

Крюківський вагонобудівний завод показав новий дизель-поїзд ДПКр-3, який буде використовуватися на маршруті Київ – аеропорт "Бориспіль".

Потяг має три вагони. Два з них оснащені силовими установками потужністю 588 кВт, ще один вагон – проміжний – безмоторний. Всього в трьох вагонах 170 місць для пасажирів, для посадки і висадки передбачені 12 двостулкових автоматичних вхідних дверей – по чотири на кожен вагон.

І ще: Вагон Укрзалізниці з грибами розбурхав мережу: фотофакт

У проміжному вагоні першого класу крісла розташовані за схемою 2х2, в головних вагонах другого класу – за схемою 3х2.

Поїзд зараз перебуває на станції Новомосковськ-Дніпровський в Дніпропетровській області. Протягом найближчих тижнів він буде проходити випробування.

У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль - фото 366581

У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль - фото 366582

У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль - фото 366583

Читайте також: В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото

Джерело: kvsz
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
  • 03 листопада, 18:45
  • 2256
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 528
У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
  • 05 листопада, 14:00
  • 170
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна