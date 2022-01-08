У мережі з'явилося ексклюзивне фото Кейт Міддлтон, зроблене під час навчання у коледжі

Королівський фотограф Артур Едвардс напередодні 40-річчя Кейт Міддлтон поділився її ексклюзивним знімком. Кембриджська герцогиня 9 січня святкуватиме день народження.

Як пише The Sun, Едвардс сфотографував Кейт Міддлтон у 2005 році, коли вона виходила із церкви у Сандрінгемі. "Я не знав, хто вона така", – зізнався фотограф. Майбутня герцогиня Кембриджська була одягнена в джинси та зелену куртку. "Тоді ви б ніколи не повірили, що молода жінка, яка пройшла через ці ворота, виявиться нашою майбутньою королевою", – сказав Едвардс.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям познайомилися у 2001 році, будучи першокурсниками коледжу Сент-Ендрюського університету в Шотландії. Едвардс розповів, що після того, як Кетрін та Вільям розлучилися у 2007 році, саме його дружина Енн помітила Міддлтон на концерті на стадіоні Уемблі на честь принцеси Діани. "Я пам'ятаю, як Енн сказала мені: "Схоже, вони знову разом"", – поділився він.

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