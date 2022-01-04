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Мадонна зустріла Новий рік у кристалічній балаклаві від українського дизайнера

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Мадонна - фото 1
Мадонна / instagram

Легендарна Мадонна Новий рік 2022 зустрічала в сріблястих тонах. Родзинкою її образу стала балаклава, прикрашена кристалами від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Американська співачка Мадонна продемонструвала ефектний образ на новорічній вечірці. Фото з'явилися в інстаграмі.

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Знаменитість обрала нетиповий лук. Балаклава доповнила вбрання зірки: довгу трикотажну сукню з металізованою ниткою з екстремально високим розрізом, колготки в сітку, ботильйони з люрексом. Круто, що в такій шапочці можна сміливо увірватися на будь-яку вечірку і легко затьмарити блиск диско-кулі!

Вартість аксесуару на офіційному сайті бренду Ruslan Baginskiy складає 19,520 гривень.

Гортайте галерею:

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