У Каліфорнії проведуть перегони тракторів Porsche

На знаменитому автодромі WeatherTech Raceway Laguna Seca, раніше відомому як Mazda Raceway Laguna Seca, пройде перша в історії офіційна гонка тракторів Porsche.

Змагання відбудеться в рамках фестивалю Rennsport Reunion VI – найбільшого заходу, що об'єднує власників автомобілів німецької марки.

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Гонка буде охоплювати класичний старт в дусі "24 годин Ле-Мана", коли гонщикам спочатку потрібно сісти в трактор, завести його і тільки потім виїхати на трасу, і 15-хвилинного заїзду до п'ятого повороту. За словами одного з учасників, змагання хоч і буде схожим на жарт, в ньому все-таки знайдеться місце суперництву та боротьбі.

Трактори випускали в 50-60-х роках минулого століття / Fahrtraum

Для участі в гонці власнику необхідно буде надіслати фотографію свого трактора із зазначенням моделі та року випуску, а також сплатити вступний внесок у розмірі 550 доларів. За цю суму гонщик отримає місце на паддоку, два квитки на фестиваль, VIP-доступ на стоянку.

Компанія Porsche виробляла трактори в період з 1956 по 1963 рік. Загальна кількість випущених моделей склала 125 тисяч примірників. Більшість з них досі працюють на фермерських господарствах. Трактори комплектувалися двигунами з одним, двома, трьома і чотирма циліндрами потужністю до 25 кінських сил.

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