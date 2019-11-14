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У мережі з'явилось таємне відео зі зйомок Джокера

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Сцена з Джокером на сходах - фото 1
Сцена з Джокером на сходах / Fast Company

Джокер 2019 вже встиг розбурхати мережу та викликати чимало обговорень. А нещодавно з'явився запис зі зйомок психологічного фільму, який може отримати Оскар. Щоправда, автору радять помити вікна. Чому – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком AZAR0V (зовсім не пов'язаний з колишнім міністром) поділився відео з процесу зйомок нової стрічки "Джокер" з Хоакіном Феніксом. Хлопець через вікно зумів зняти саме сцену з танцями на сходах ще до того, як це стало мейнстрімом.

І ще: З "Джокера" вирізали епічну сцену з сусідкою: що в ній трапилось

Допис зібрав кілька тисяч переглядів та сотні коментарів з проханням помити вікно, через яке не надто добре видно актора Хоакіна Фенікса, який розминається на сходах з сигаретою.

Sneaky filming of the Joker stair scene from r/Moviesinthemaking

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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