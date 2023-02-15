Обіцяли повернутися – гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві

Легендарний британський гурт Queen поділився спогадами з концерту в нашій країні. Таким чином учасники хотіли підтримати український народ у боротьбі проти російського окупанта.

Ностальгічне відео з репетиції та концерту в Києві музиканти опублікували на офіційному каналі Queen у YouTube.

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Новину про це розповіло МКІП у своєму Telegram-каналі.

Культовий гурт Queen опублікував архівний саундчек в Києві та пообіцяв знову виступити в Україні", – написали у повідомленні.

Річ у тім, що ще в червні 2012 року Браян Мей і Роджер Тейлор із групи Queen дали свій перший повний концерт зі своїм новим співавтором Адамом Ламбертом на Майдані Незалежності в Києві. Гурт взяв участь у благодійнім заході Фонду Олени Пінчук "АНТИСНІД" перед більш ніж 350 тисячами фанатами. Вдома по телевізору пряму трансляцію дивились мільйони українців.

Коли гітарист легендарного гурту, Браян Мей, дізнався про повномасштабне вторгнення росії до України, написав у своїх соціальних мережах, що Queen обов’язково знову виступить в Києві після перемоги.

Дивитися відео Queen:

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