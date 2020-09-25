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У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar
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У мережі опублікували перші зображення, які приписують новій моделі компанії Jaguar. Передбачається, що британська марка планує відродити середньомоторне купе XJ220.
Джерелом нових графічних зображень стали патентні відомства Китаю і Євросоюзу.
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В азіатській країні заява на новий концепт зареєстрована 17 березня, а в Європі практично рік тому. Попри це, представники британської компанії все ще не розкривають ніяких подробиць про майбутню модель.
Однак користувачі мережі припускають, що виявлені зображення належать абсолютно новій моделі Jaguar, яка стане спадкоємцем середньомоторного купе XJ220, дебют якого відбувся в 1992 році. Суперкар тоді оснастили твін-турбо двигуном Jaguar JRV-6 3.5 потужністю 550 кінських сил (644 Нм), який працював в парі з п'ятиступеневою "механікою". До сотні купе розганялося за 3,7 секунди. Максимальна швидкість складала 350 кілометрів на годину.
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