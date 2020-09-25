Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar

  • 19
Середньомоторне купе Jaguar XJ220 - фото 1
Середньомоторне купе Jaguar XJ220 / motor1

У мережі опублікували перші зображення, які приписують новій моделі компанії Jaguar. Передбачається, що британська марка планує відродити середньомоторне купе XJ220.

Джерелом нових графічних зображень стали патентні відомства Китаю і Євросоюзу.

І ще: У покинутій школі виявили колекцію рідкісних авто: фото

В азіатській країні заява на новий концепт зареєстрована 17 березня, а в Європі практично рік тому. Попри це, представники британської компанії все ще не розкривають ніяких подробиць про майбутню модель.

Однак користувачі мережі припускають, що виявлені зображення належать абсолютно новій моделі Jaguar, яка стане спадкоємцем середньомоторного купе XJ220, дебют якого відбувся в 1992 році. Суперкар тоді оснастили твін-турбо двигуном Jaguar JRV-6 3.5 потужністю 550 кінських сил (644 Нм), який працював в парі з п'ятиступеневою "механікою". До сотні купе розганялося за 3,7 секунди. Максимальна швидкість складала 350 кілометрів на годину.

У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar - фото 427233

У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar - фото 427234

У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar - фото 427235

У мережі з'явилися зображення загадкового концепту Jaguar - фото 427236

Це цікаво: В Україні ввели нові номери для електромобілів: зразок показали на фото

Джерело: motor1
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1237
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 7283
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 131
Загрузка...
Новини