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У мережі з'явилися зображення першого смарт-годинника OnePlus

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OnePlus теж планує випустити свій смарт-годинник - фото 1
OnePlus теж планує випустити свій смарт-годинник

Як і багато відомих виробників електроніки, OnePlus поступово розширює асортимент фірмової продукції. Компанія вже випустила власні телевізори, а слідом за ними, як стверджують інсайдери, представить і "розумний" годинник.

Новий витік вже продемонстрував передбачуваний дизайн майбутньої новинки і розкрив її основні характеристики.

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Відповідно до опублікованого в мережі ескізу, гаджет з круглим дисплеєм кріпитиметься до браслета за допомогою спеціальної платформи.

Ескіз смарт-годинника від OnePlus - фото 366069
Ескіз смарт-годинника від OnePlus

За даними джерел мережі, "серцем" годинника стане мобільна платформа Snapdragon Wear 3300 за підтримки 1 ГБ оперативної пам'яті і накопичувача об'ємом 8 ГБ. Працюватиме годинник на базі операційної системи Google WearOS.

У 2016 році виробник вже працював над наручним пристроєм, але відклав реалізацію проєкту, сконцентрувавши зусилля на розробці смартфонів. Очікується, що компанія представить смарт-годинник під назвою OnePlus Watch одночасно з OnePlus 8 у другому кварталі 2020 року.

Докладні специфікації і ціна майбутньої новинки виробником ще не оголошені.

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Джерело: Gizchina
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