У Google Pixel 4 виявили секретну функцію: вона вам сподобається

Про більшість можливостей смартфона Google Pixel 4 було відомо ще до релізу. Втім, як виявилося, компанія реалізувала не весь потенціал флагманського гаджета. Що ж від користувачів приховали?

Ентузіасти виявили в прошивці Google Pixel 4 корисну функцію, яку виробник в останній момент вирішив вимкнути програмним методом.

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Користувачі порталу XDA-Developers знайшли у коді новітньої мобільної ОС Android 10 згадку можливості трансляції відео на зовнішній дисплей через інтерфейс USB Type-C. Такий метод не вимагає покупки медіаплеєра Google Chromecast або наявності у телевізора спеціальної прошивки. Проте функцію деактивували програмною "заглушкою".

Причини, через які Google прийняла подібне рішення, невідомі. В Android 10 є базові інструменти для синхронізації та спільного використання смартфонів з комп'ютерами, але про можливість реалізації дротового під'єднання смартфонів Pixel до зовнішніх дисплеїв корпорація поки не заявляла.

Нагадаємо, що щось подібне вже є у топових смартфонах Samsung та HUAWEI. За допомогою USB-кабеля можна вивести зображення на екран, використовуючи смартфон у ролі кишенькового системного блоку.

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