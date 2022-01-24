У мережі з'явилися знімки Toyota Sequoia нового покоління

Дебют Toyota Sequoia нового покоління відбудеться вже 26 січня, проте дизайн моделі розкрили раніше. У мережу просочилися офіційні знімки автомобіля!

На фотографіях відображена передня частина позашляховика, що нагадує про недавню Tundra, і корми зі світлодіодними ліхтарями та хромованою планкою між ними, пише burlappcar.

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На ще одному зображенні Sequoia сфотографована збоку, тому можна розглянути лінію скління.

Sequoia розділить з пікапом не тільки архітектуру TNGA-F, а й двигуни: у гамі очікується 3,5-літровий бензиновий двигун V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 389 кінських сил. Також позашляховик може отримати гібридну установку i-Force на 437 сил.

Чи підтвердяться припущення інсайдерів, ми дізнаємося вже найближчими днями.

Усі фото burlappcar

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