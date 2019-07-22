У мережі з'явилися живі фото Huawei Nova 5i Pro

З'явилися реальні фотографії нового смартфона, який випустять на ринок під назвою Huawei Nova 5i Pro.

Своєю камерою, а також текстурою задньої панелі смартфон нагадує Huawei Mate 20.

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Смартфон отримав екран діагоналлю 6,26 дюйма при роздільній здатності 2340х1080 пікселів з отвором під фронтальну камеру 32 Мп, яка розташована в лівому верхньому кутку дисплея. Серцем Huawei Nova 5i Pro стане нова однокристальна система Kirin 810, яка є найпродуктивнішою наразі, коли мова заходить про обчислення, пов'язані зі штучним інтелектом.

Користувачам запропонують версії з 8 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті, а також з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ флеш-пам'яті. В основній камері буде чотири датчики зображення з роздільною здатністю 48, 8, 2 і 2 Мп. Місткість акумулятора складе 4000 мА • год, смартфон буде підтримувати 20-ватну зарядку. З коробки Huawei Nova 5i Pro буде працювати під управлінням EMUI на базі Android 9.0 Pie.

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