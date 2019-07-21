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Китайці вигадали, як дізнатися, чи чисту білизну вам дали в готелі

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У 2017 році в Китаї вибухнув гучний скандал - фото 1
У 2017 році в Китаї вибухнув гучний скандал / Bravo TV

У Китаї тестують програму, яка стежить за чистотою білизни. В експерименті беруть участь 3000 готелів міста Ухань.

Все підковдри, наволочки, простирадла і рушники оснастять спеціальними чіпами.

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За допомогою мобільного телефону гості можуть відстежити, коли білизну стирали востаннє, а також обчислити, куди вона вирушила після прохання про заміну. Система допоможе контролювати якість прання, а гостям переконатися, що білизна чиста, і позбутися зайвих страхів у зв'язку з цим. Нова технологія покликана поліпшити обслуговування в китайських готелях, більшість з яких використовують сторонні пральні компанії для прання білизни. Після того, як цю програму протестують в Ухані, її планують поширити на всю країну.

Як дізнатися, чи чисту білизну вам дали в готелі - фото 342388
Як дізнатися, чи чисту білизну вам дали в готелі

У 2017 році в Китаї вибухнув гучний скандал. Тоді в інтернеті з'явилися відеозаписи з прихованих камер, встановлених в розкішних готелях Пекіна. Згідно з відео, співробітники застеляли ліжка брудними простирадлами, які вже були використані туристами, і не завжди чистили туалети перед заселенням нових гостей.

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Джерело: lonelyplanet
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