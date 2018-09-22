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У мережі з'явилися якісні рендери Huawei Mate 20 Pro

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Huawei Mate 20 Pro вразить своїми можливостями - фото 1
Huawei Mate 20 Pro вразить своїми можливостями / androidpure

У мережі з'явилися перші якісні рендери майбутнього флагманського смартфона Huawei Mate 20 Pro разом з офіційними аксесуарами.

На них апарат показаний з різних сторін, завдяки чому можна розглянути особливості його дизайну.

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Спереду Huawei Mate 20 Pro буде схожий на моделі лінійки P20: у нього такий же виріз у верхній частині екрану та досить товста нижня рамка.

Huawei Mate 20 Pro - фото 277764
Huawei Mate 20 Pro

Крім того, дисплей у нього буде зігнутий по краях, як у флагманів Samsung. Ззаду новинка отримає унікальний дизайн з трьома камерами і спалахом, оформленими у вигляді квадрата. Також можна відзначити відсутність сканера відбитків пальців, що може бути підтвердженням його знаходження в екрані.

Huawei Mate 20 Pro - фото 277763
Huawei Mate 20 Pro / androidpure

Відомо, що Huawei Mate 20 Pro, як і звичайний Mate 20, отримає новий 8-ядерний процесор Kirin 980, виконаний по 7-нм техпроцесу. Цікавою особливістю апарату стане можливість підзарядки безпровідних навушників Freebuds 2 Pro шляхом їх розташування на задній стороні смартфона.

Huawei Mate 20 Pro - фото 277761
Huawei Mate 20 Pro / androidpure
Huawei Mate 20 Pro - фото 277762
Huawei Mate 20 Pro / androidpure

Офіційна презентація Huawei Mate 20 Pro і Mate 20 запланована на 16 жовтня.

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Джерело: androidpure
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