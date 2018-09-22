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Samsung Galaxy S10 порадує любителів класики

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Samsung Galaxy S10 отримає три версії - фото 1
Samsung Galaxy S10 отримає три версії / AKKet

У мережі з'являється все більше чуток про те, що наступний флагманський смартфон Samsung буде випущений відразу в трьох версіях.

Інсайдер Ice universe опублікував нові подробиці про відмінності між майбутніми варіантами Galaxy S10.

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За його даними, в одній з версій південнокорейський гігант відмовиться від фірмової особливості, яка не всім подобалася в попередніх моделях.

Так може виглядати Samsung Galaxy S10 - фото 277668
Так може виглядати Samsung Galaxy S10 / 4pda

Починаючи з Galaxy S8 компанія повністю відмовилася від створення флагманів з плоским екраном, випускаючи всі топові смартфони із загнутими краями. Багатьом це не подобалося через низку причин, наприклад, – неможливість нормально наклеїти на весь екран плівку або скло або зріст крихкості конструкції при падінні. Схоже, Galaxy S10 все ж потішить прихильників класичних дисплеїв.

За даними Ice universe, новий флагман вийде в трьох варіантах:

  • SM-G970 з діагоналлю 5,8 дюйма і плоским екраном;
  • SM-G973 з діагоналлю 5,8 дюйма і зігнутим екраном;
  • SM-G975 з діагоналлю 6,44 дюйма і зігнутим екраном.

Згідно з останніми чутками, десята "галактика" виявиться повністю безрамковою, а фронтальна камера буде з'являтися під дисплеєм за необхідності.

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Джерело: neowin
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