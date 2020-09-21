У мережі з'явилися вражаючі фото відремонтованої траси до Синевиру

У Закарпатській області до кінця року повністю відремонтують дорогу Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я, яка веде до гірськолижних курортів і до популярних туристичних локацій – водоспад Шипіт і озеро Синевир. Знімки відремонтованої ділянки дороги з'явилися у Facebook.

До недавніх пір траса Т-07-18, яка проходить через Нижні Ворота, Воловець та Міжгір'я, була пам'ятником поганого управління: у 2017-2018 роках через нестачу фінансування встигли покласти лише нижній шар дороги, який уже через пів року почав руйнуватися на очах.

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Тепер за програмою "Велике будівництво" дорогу переробляють заново, зміцнюючи основу і укладаючи верхній шар полотна. Паралельно ремонтують понад десяток мостів, облаштовують узбіччя та систему відводу води.

Виконані роботи уже можна оцінити на ефектних фото:

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