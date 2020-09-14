Поліції можуть дозволити проводити техогляд на місці зупинки авто

В Україні можуть дозволити патрульним поліцейським проводити власну експертизу машин (техогляд), що може призвести до корупції на дорогах.

Законопроєкт про плановий техогляд передбачає, що поліцейські зможуть попросити водія відкрити капот автомобіля і провести невелику технічну експертизу. Автори законопроєкту стверджують, що це допоможе знизити кількість ДТП.

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Якщо правоохоронець помітить якусь проблему, то автомобіліста відправлять на повторний техогляд на сертифіковане СТО. Після проходження повторного техогляду автомобіліст матиме імунітет на чотири місяці від технічних перевірок на дорозі.

Однак експерти вважають, що така процедура призведе до корупції на дорогах. Багато автомобілістів захочуть вирішити проблему "на місці" без відвідування СТО.

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