Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Поліції можуть дозволити проводити техогляд на місці зупинки авто

  • 19
Поліція - фото 1
Поліція / yaizakon

В Україні можуть дозволити патрульним поліцейським проводити власну експертизу машин (техогляд), що може призвести до корупції на дорогах.

Законопроєкт про плановий техогляд передбачає, що поліцейські зможуть попросити водія відкрити капот автомобіля і провести невелику технічну експертизу. Автори законопроєкту стверджують, що це допоможе знизити кількість ДТП.

І ще: Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто

Якщо правоохоронець помітить якусь проблему, то автомобіліста відправлять на повторний техогляд на сертифіковане СТО. Після проходження повторного техогляду автомобіліст матиме імунітет на чотири місяці від технічних перевірок на дорозі.

Однак експерти вважають, що така процедура призведе до корупції на дорогах. Багато автомобілістів захочуть вирішити проблему "на місці" без відвідування СТО.

Поліції можуть дозволити проводити техогляд на місці зупинки авто - фото 425379

Це цікаво: Найкращі нові автомобілі 2020 року: думка покупців

Джерело: autotheme
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі світу: як змінилася найсексуальніша манекенниця plus-size Ешлі Грем
  • 07 вересня, 21:26
  • 1131
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7168
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 493
Загрузка...
Новини