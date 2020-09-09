У мережі показали знімки нової ідеальної траси Київ – Суми

У Сумській області на деяких ділянках траси Н-07 Київ – Суми – Юнаківка вже з'явилося ідеальне асфальтове покриття та розмітка. Ремонтні роботи на трасі в цілому тривають.

У 2020 році в Україні стартувала реалізація Національної програми "Велике будівництво", яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським. В рамках програми у країні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, а також відремонтують 4 000 км доріг національного значення і 2500 км – місцевого.

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Деякими результатами робіт уже діляться у соцмережах:

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