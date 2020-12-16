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У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат

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Засніжені Карпати - фото 1
Засніжені Карпати / facebook

У соцмережі опубліковано серію приголомшливих фотографій, на яких зняті краєвиди зимових Карпат. Знімками поділився користувач Юрій Хомін на своїй сторінці у Facebook.

Як відом, знімки були зроблені на гірському масиві Боржава у Карпатах. На деяких кадрах видніється сніголавинна станція Плай.

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"Зимові українські Карпати. На 8-кілометровому маршруті від Плая до Стою", – йдеться у підписі в фото.

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439160

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439161

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439162

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439163

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439164

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439165

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439166

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439167

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439168

У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат - фото 439169

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Джерело: facebook
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