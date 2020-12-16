У мережі з'явилися видовищні фото засніжених Карпат

У соцмережі опубліковано серію приголомшливих фотографій, на яких зняті краєвиди зимових Карпат. Знімками поділився користувач Юрій Хомін на своїй сторінці у Facebook.

Як відом, знімки були зроблені на гірському масиві Боржава у Карпатах. На деяких кадрах видніється сніголавинна станція Плай.

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"Зимові українські Карпати. На 8-кілометровому маршруті від Плая до Стою", – йдеться у підписі в фото.

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