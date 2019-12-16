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У мережі з'явилися усі технічні характеристики Xbox Series X
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Днями Microsoft нарешті показала свою новітню консоль. Під час The Game Awards 2019 відбувся дебют Xbox Series X – тієї самої Scarlett, про яку так довго не змовкав інтернет. Короткий перелік технічних характеристик майбутньої новинки вже неодноразово з'являвся в мережі.
Портал Windows Central опублікував напрочуд детальний перелік технічних характеристик Xbox Series X.
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Коротко про головне: консоль може похвалитися SoC на архітектурі AMD Zen (3,6 ГГц), відкритий на основі AMD Navi з продуктивністю 12 Тфлопс і 16 ГБ оперативної пам'яті, з яких 13 зарезервовано під гри. Швидкість читання SSD – до 2 ГБ/с.
Крім того, консоль потягне 4K з частотою оновлення 120 ГГц. Частоту для 8K журналісти, на жаль, не вказали. Як і ціну – Microsoft оголосить її пізніше.
Поки що прем'єра Series X запланована на Різдво 2020 року. До речі, зовсім недавно один ентузіаст створив 3D-рендери майбутньої консолі та навіть вирахував її приблизні габарити.
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