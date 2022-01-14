DxOMark назвав найкращий камерофон преміум-сегменту

Співробітники лабораторії DxOMark опублікували докладний огляд фото- та відеоможливостей vivo X70 Pro. Від моделі X70 Pro+ цей апарат відрізняється не тільки набором камер, але й процесором, що також впливає на якість знімків.

Експерти провели масштабне тестування камер vivo X70 Pro. Дізнайтеся, що сподобалося їм найбільше, а що викликало низку сумнівів.

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Флагманський vivo X70 Pro оснащується основною камерою на 50 Мп із сенсором Sony IMX766V та об'єктивом з діафрагмою f/1.75 та оптичною стабілізацією. Крім того, у смартфоні є ультраширококутний модуль на 12 Мп та дві телекамери з оптичним наближенням – 2x та 5x. Важливо, що працює він на базі процесора Mediatek Dimensity 1200.

За оцінками фахівців DxOMark, камера vivo X70 Pro має такі сильні сторони:

Точна експозиція та хороша деталізація при слабкому освітленні

Приємні кольори

Широкий динамічний діапазон

Точний автофокус та велика глибина різкості

Точний баланс білого на надширококутній камері

Хороша деталізація на середньому телеоб'єктиві

Хороша експозиція, баланс білого та деталізація на відео при яскравому освітленні

Ефективна стабілізація відео

Без недоліків також не обійшлося:

Неточний баланс білого у приміщенні та при слабкому освітленні як на фото, так і на відео

Втрата дрібних деталей у висококонтрастних сценах

Невеликий помітний шум у будь-яких умовах

Помітна затримка при натисканні на кнопку спуску затвора за будь-яких умов

Кольорові артефакти під час зйомки на надширококутну камеру

Падіння роздільної здатності під час послідовної зйомки на телекамеру

Нестабільність експозиції у відео

Низька деталізація та нестабільність автофокусу під час зйомки відео в умовах слабкого освітлення

За підсумками всіх тестів vivo X70 Pro отримав 131 бал, що стало найкращим результатом у категорії "Преміум". Смартфон навіть впритул наблизився до сегмента "Ультра Преміум" і майже не поступається дорожчому vivo X70 Pro+ (135 балів), а в деяких категоріях, таких як автофокус, навіть перевершує його.

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