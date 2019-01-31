У мережі з'явилися технічні характеристики Xiaomi Mi Max 4

У китайській соцмережі Weibo з'явилася вичерпна інформація про кілька версій смартфона Xiaomi Mi Max 4, які будуть відрізнятися не тільки процесором, але також камерами та деякими іншими особливостями. Отже, чим здивує нас новий фаблет компанії?

Згідно з даними, які злили у мережу, базова версія новинки отримає 7,2-дюймовий екран з краплеподібним вирізом і дуже вузькими рамками, у тому числі знизу. Захищати дисплей буде скло Corning Gorilla Glass 5, яке також буде використовуватися і ззаду. Тобто виробник відмовиться від суцільнометалевого корпусу.

І ще: MIUI 11: Названо смартфони Xiaomi, які не отримають актуальне оновлення

"Серцем" пристрою стане восьмиядерний процесор Snapdragon 660, який встановлений і в новому Redmi Note 7. Від нього ж новинка успадкує камеру й на 48 Мп з сенсором Samsung GM1. Батарея має отримати місткість 5800 мАг. Працювати пристрій буде на базі MIUI 11.

Смартфони отримає три версії пам'яті: найдоступніша з 4 ГБ оперативки та накопичувачем на 64 ГБ обійдеться у 1 599 юанів, варіант на 6+64 ГБ – у 1 799 юанів, а топова модифікація на 6 і 128 ГБ – в 1 999 юанів.

Xiaomi Mi Max 4 покажуть влітку 2019 року

Крім Mi Max 4 Xiaomi представить Mi Max 4 Pro, який буде мати щонайменше три вагомі відмінності. Перша – більш продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 675. Друга – сканер відбитків пальців, вбудований прямо в екран. Ну і третє – камера з сенсорами на 20 і 48 Мп, причому другий – це покращений Sony IMX586 з можливістю зйомки уповільненого відео з частотою 960 кадрів на секунду.

Вийде Mi Max 4 Pro у версіях з 6 і 8 ГБ оперативної пам'яті і 64 або 128 ГБ вбудованої. Про терміни анонсу джерело не обмовилося, проте з урахуванням дати анонсу попередника варто вважати, що представлять ці новинки ближче до літа.

Читайте також: Максимум надійності: що показало розбирання слайдера Xiaomi Mi Mix 3